Mancini: “Eriksen? Ruolo alla Brozovic o Barella. Sullo scudetto…”

Roberto Mancini, oltre alla lunga chiacchierata con “Casa Sky Sport”, (clicca qui per la prima parte, qui per la seconda), si è trattenuto ancora in collegamento analizzando altri temi che riguardano anche l’Inter e il campionato

IL RUOLO DI ERIKSEN – Mancini parla del ruolo di Christian Eriksen che, dal suo arrivo all’Inter, ha dimostrato grande talento e qualità tecnica ma anche qualche difficoltà di inserimento tattico: «Mi sembra più un interno offensivo, quello che fa Barella o faceva Brozovic. E’ un calciatore così bravo tecnicamente che si può anche trasformare in un play davanti alla difesa, ma in Italia è così difficile. Quando uno arriva dall’estero non è semplice inserirsi in breve tempo».

I DERBY – Mancini ha vissuto tanti derby sia da allenatore che da giocatore: «I derby sono tutti belli. Chiaramente i derby di Milano si giocano per l’alta classifica, quelli di Roma o Genova più per la supremazia cittadina, anche se a Roma si giocava anche per lo scudetto. I derby però sono tutti belli e appassionanti».

LO SCUDETTO – Come finirà la corsa scudetto, se si dovesse ricominciare: «Quello che è successo è talmente anomalo che sarà difficile. Io penso che la squadra con più qualità è la Juventus e rimarrà avvantaggiata, ma qua è come riprendere un campionato dopo una sosta estiva e tutto può accadere».