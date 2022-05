Mancini: «Dybala-Roma? Lo conosciamo tutti ma non sta a noi»

Dybala alla Roma è una voce di mercato rilanciata oggi perché ne ha parlato Totti (vedi articolo). In conferenza stampa dopo lo 0-3 al Torino (vedi articolo) il difensore giallorosso Mancini si è espresso sulla questione.

PARAMETRO ZERO – Per Paulo Dybala si parla di Inter e oggi anche di Roma. Motivo per il quale in conferenza stampa a Gianluca Mancini sono state riportate le parole di Francesco Totti: «Non posso, non voglio entrare dentro i meccanismi di mercato. Ci sono il mister, il direttore e tutta la società che farà questo. Dybala giocatore che conosciamo tutti: è un grandissimo calciatore, però non sta a noi pensare a questo. Noi pensiamo a giocare e a migliorarci».