Mancini: “D’Ambrosio titolare? Italia, scelta presa. Sensi benissimo”

Roberto Mancini Italia

Mancini ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” alle porte della partita di questa sera contro l’Olanda. Il CT si è espresso sulla possibile titolarità di Danilo D’Ambrosio sulla fascia destra. Occhio anche alla condizione fisica di Sensi. Di seguito le sue dichiarazioni

NERAZZURRI IN NAZIONALE – Roberto Mancini in vista della partita di Nations League contro l’Olanda: «D’Ambrosio o Di Lorenzo a destra? Sono tutti e due freschi, non credo cambi molto alla fine. La mia scelta è stata presa, ma devo ancora comunicarla ai ragazzi. Giovani dall’inizio? Kean, Locatelli e Zaniolo sono tre ragazzi freschi. E’ possibile che due su tre possano essere in campo dal 1′. Jorginho? Contro la Bosnia, Sensi ha giocato benissimo. Nonostante tornasse dopo alcuni mesi, è andato molto bene. E’ chiaro che anche Jorginho è importantissimo per noi».