Mancini: “Coronavirus? Ho un’idea. Serie A? Vedremo. Nessuno si allena”

Mancini ha parlato dell’emergenza Coronavirus e della ripresa della Serie A dopo l’emergenza. Il CT della Nazionale italiana, ospite di “Che tempo che fa”, in onda su Rai2, non si sbilancia in previsioni per terminare la stagione. Di seguito le sue dichiarazioni

DOPO IL CORONAVIRUS – Roberto Mancini sul momento attuale (qui il bollettino di oggi) e le prospettive per la Serie A: «Palleggi con la carta igienica? L’ho fatto ieri! Stavo pensando che quando sarà finita tutta questa storia dovremmo organizzare una partita con medici e infermieri. Tra Bergamo, Brescia, Milano… Vedremo se riusciremo. Campionato finito qui? C’è da aspettare un pò per vedere… In questo momento credo nessuno si stia allenando, ma prima o poi la vita normale dovrà ricominciare. Chiaro che sarà molto più difficile all’inizio».