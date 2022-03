Mancini: «Barella e Insigne? Sempre bene in Nazionale». Indizio Bastoni

Durante la conferenza stampa a Coverciano, il CT dell’Italia Roberto Mancini ha parlato anche di Barella e Insigne non al 100% in questo momento. Poi, lancia un indizio anche sull’altro giocatore dell’Inter, Bastoni

CONDIZIONI FISICHE E MENTALI − Mancini non preoccupato dei due giocatori di Inter e Napoli: «Nicolò Barella e Lorenzo Insigne? Non sono preoccupato delle loro condizioni. Hanno sempre fatto bene in Nazionale, ci sta che durante l’arco della stagione i giocatori non siano sempre al 100%. Valuteremo Giorgio Chiellini, probabilmente non farà le due partite. Ma ne parleremo insieme e decideremo. Leonardo Bonucci si sta allenando, sta abbastanza bene ma sarà valutato per la seconda partita e non per la prima».