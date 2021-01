Mancini: Â«Arrivato all’Inter per il 4-3-3, poi Mourinho mi ha fatto fuoriÂ»

Mancini: «Arrivato all’Inter per il 4-3-3, poi Mourinho mi ha fatto fuori»

Mancini – ex centrocampista dell’Inter, oggi allenatore del Villa Nova -, intervenuto come ospite a “Sky Sport”, ricorda la sua breve esperienza in maglia nerazzurra. Da titolare a riserva per Mourinho a causa del cambio tattico a stagione in corso

EQUIVOCO TATTICO – Una carriera nerazzurra tutt’altro che indimenticabile per Amantino Mancini, che comunque conserva un buon ricordo: «Sono arrivato per giocare nel 4-3-3, poi José Mourinho è passato al 4-4-2 e mi ha tolto. All’Inter ho vissuto i momenti migliori, dopo la Roma. Mi sono riuscito a esprimere. Il primo anno bene, il secondo anno male. Non riuscivo a giocare più bene. Però è stata una grande esperienza in un grande club. Ringrazio l’Inter per questa opportunità. Gli anni migliori li ho vissuti con la Roma e poi nel primo anno all’Inter». Questo il ricordo del Mancini brasiliano sul suo periodo nerazzurro.