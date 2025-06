Manchester City a valanga contro l’Al Ain ed è già qualificato

Il Manchester City si sbarazza 6-0 dell’Al Ain. Gli inglesi a valanga contro la squadra degli Emirati Arabi Uniti. All’ultimo turno si gioca il primo posto con la Juventus.

GOLEADA – Il Manchester City, alle 3 italiane, risponde alla Juventus che nel pomeriggio di ieri aveva fatto fuori il Wydad AC vincendo senza problemi per 4-1. Gli inglesi di Guardiola, dopo aver vinto all’esordio proprio contro i marocchini, se la devono vedere contro l’Al Ain. Gli emirati si confermano la seconda squadra cuscinetto di questo Mondiale per Club al pari dell’Auckland City, che nel gruppo C ha preso 16 gol in due partite tra Bayern Monaco e Benfica. Il Manchester City non perdona e dopo la prima frazione di gioco è già avanti di tre gol con Gundogan, Echeverri e Haaland. Nella ripresa, la morsa dei ragazzi di Guardiola non si placa e al 73′ Gundogan trova la doppietta personale su assist di Bernardo Silva. Nel finale, tra l’84’ e l’89’ si aggiungono alla festa del gol anche Bobb e il neo-acquisto Cherki. Il Manchester risponde alla Juventus, ma in classifica, nonostante gli stessi punti, resta dietro perché ha segnato esattamente un gol in meno dei bianconeri (stessa differenza reti), nove contro otto.

MANCHESTER CITY-AL AIN 6-0

8′ e 73′ Gundogan, 27′ Echeverri, 45’+5′ Haaland, 84′ Bobb, 89′ Cherki