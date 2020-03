UFFICIALE – Manchester City-Real Madrid di Champions League rinviata

Condividi questo articolo

Manchester City-Real Madrid è la prima partita di Champions League rinviata per il Coronavirus. Questo a seguito della positività di un giocatore di basket della squadra spagnola, che ha portato anche alla sospensione della Liga (vedi articolo). A questo punto appare inevitabile che l’UEFA blocchi tutto (ma l’Europa League gioca).

NIENTE PARTITA – “Manchester City-Real Madrid di Champions League è stata rinviata. La decisione di posticipare la partita di martedì prossimo è stata fatta assieme all’UEFA, dopo la conferma che i giocatori del Real Madrid dovranno stare in quarantena per quindici giorni. Nella giornata di oggi è emerso che un cestista della squadra di basket è risultato positivo al Coronavirus. Il Manchester City ci tiene a fare i migliori auguri a tutti i tesserati del Real Madrid, sia di calcio sia di pallacanestro. Ulteriori informazioni sulla data del recupero e sui biglietti saranno comunicate in seguito”.

Fonte: ManCity.com