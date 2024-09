Manchester City presenterà maglia speciale contro l’Inter: omaggio musicale

Il Manchester City indosserà una divisa speciale in occasione della sfida di Champions League contro l’Inter del 18 settembre. L’omaggio ha un sapore particolare, specie in questi giorni.

UFFICIALE – Il Manchester City omaggerà gli Oasis, riunitisi dopo 15 anni, in occasione del match di Champions League contro l’Inter. La celebrazione della reunion dei fratelli Gallagher sarà effettuata indossando una divisa speciale, predisposta appositamente per ricordare la band inglese. Con dei dettagli, presenti sulla maglia, a ricordare gli Oasis.

Manchester City pronto a omaggiare i Gallagher in occasione della sfida contro l’Inter!

I DETTAGLI – Oggi 12 settembre il Manchester City ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale per suggellare tale importante innovazione: «Il Manchester City e la società sportiva globale PUMA hanno presentato il kit Definitely City per la stagione 2024/25, co-progettato dal leggendario musicista e appassionato di lunga data della City, Noel Gallagher.

In occasione del 30o anniversario dell’iconico album degli Oasis, Definitely Maybe, il kit speciale si ispira alla copertina che ha definito una generazione.

Il kit Definitely City sarà indossato esclusivamente in alcune partite europee, incarnando lo spirito di un club pronto a scatenarsi sui più grandi palchi d’Europa.

Il design presenta un’estetica audace che riecheggia l’immagine iconica di Definitely Maybe, rendendo omaggio alla band e alla città di Manchester.

La maglia in edizione speciale presenta una base di paglia chiara con pannelli laterali blu e maniche con dettagli rosa papavero sui polsini e pannelli sulla maglia.

La maglia è impreziosita da linee intricate di onde supersoniche blu marino, mentre PUMA rende omaggio alla palette di colori della copertina dell’iconico album creando una maglia che rappresenta Definitely City».