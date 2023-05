Il Manchester City pareggia col Brighton e perde un big in difesa!

Il Manchester City già campione d’Inghilterra ha pareggiato in casa del Brighton di De Zerbi per 1-1. Guardiola perde anche un titolare in difesa per infortunio. L’Inter il 10 giugno

PARI E KO − Solo pari per 1-1 del Manchester City sul campo del Brighton. Il gol di Foden del vantaggio citizens è stato ripreso da Enciso. Guardiola, già campione della Premier League, pareggia in casa dell’italiano De Zerbi, il quale ha staccato alcuni giorni fa il traguardo storico della qualificazione nelle coppe europee. Fuori per infortunio John Stones, un big per la difesa del City. Il 10 giugno ci sarà l’Inter in Champions League, che nel frattempo ha vinto la sua seconda Coppa Italia consecutiva (vedi articolo).