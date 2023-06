Manchester City OK nella finale prima dell’Inter: vince il derby in FA Cup

Il Manchester City, a sette giorni dalla finale di Champions League contro l’Inter, vince quella di FA Cup 2-1 nel derby col Manchester United. Decide Gundogan, che fa una doppietta col vantaggio dopo dodici secondi.

SECONDO TITOLO – Dopo la Premier League il Manchester City conquista anche la FA Cup. Nella finale di Wembley batte 2-1 i rivali cittadini del Manchester United, in un derby accesissimo. Si sblocca dopo appena dodici secondi, con il primo lancio che vede una sponda e lo splendido tiro di Ilkay Gundogan dal limite. Alla mezz’ora lancio a destra, prova a crossare Aaron Wan-Bissaka fermato col braccio da Jack Grealish. L’arbitro fa proseguire, ma richiamato dal VAR non può che dare rigore. Calcia Bruno Fernandes, manda il portiere dall’altra parte e fa 1-1 al 33’. È però ancora Gundogan a risolvere per il Manchester City, come spesso gli è accaduto nei momenti decisivi, con un sinistro sporco dal limite ma che basta per superare David de Gea al 51’ sugli sviluppi di un corner. Il Manchester United sfiora di mandare la partita ai supplementari a inizio recupero, ma il colpo di testa di Raphael Varane batte sulla parte alta della traversa e la ribattuta di Scott McTominay è toccata da Stefan Ortega per evitare il 2-2. Per il Manchester City fra sette giorni ci sarà la finale di Champions League con l’Inter per provare a fare il Treble.