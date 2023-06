Manchester City-Inter, top Acerbi. Lautaro Martinez bocciato. Le pagelle – TS

Manchester City-Inter è la partita della grande beffa per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Tanti promossi, ma anche qualche bocciato grave in casa meneghina secondo le pagelle di Tuttosport.

PAGELLE – Bastoni e Acerbi hanno giocato una partita ai limiti della perfezione, limitando Haaland e fermando gli avversari quasi sempre, voto 7. Anche Darmian bene, 6.5. A centrocampo Brozovic guida l’Inter contro il Manchester City e si concede pochi errori, 6.5, così come Dimarco, uno dei migliori in campo soprattutto per il lavoro nella metà campo offensiva. Quella traversa grida vendetta. Onana para su Haaland nella prima frazione e fa quello che deve, un solo errore con i piedi, 6.5. Calhanoglu sente la pressione della serata, Dumfries è troppo timido, entrambi escono con un secco 5. Le bocciature più gravi arrivano però dall’attacco: Lukaku 5 per gli errori sotto porta, Lautaro Martinez 4.5 per l’assenza ingiustificata e il pallone non passato ai compagni davanti a Ederson nel secondo tempo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini