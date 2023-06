Manchester City-Inter, Marciniak promosso. La moviola – TS

Il Manchester City ha vinto con il risultato di 1-0 la finale di Champions League, gli episodi dubbi in campo sono stati pochi e l’arbitro Marciniak viene promosso da Tuttosport.

PRESTAZIONE – Szymon Marciniak ha arbitrato la finale di Champions League tra Manchester City e Inter in maniera particolare. Fischia molto poco, addirittura solo undici volte nel primo tempo, e lascia correre in quasi tutte le occasioni possibili. Al 22′ della prima frazione però manca un fallo e giallo per Ilkay Gundogan, entrato ruvidamente e in modo irregolare su Federico Dimarco. Corrette le quattro ammonizioni del finale di partita: Nicolò Barella su Phil Foden in ripartenza, Romelu Lukaku su Gundogan con veemenza, Erling Haaland e André Onana per il battibecco creatosi con il norvegese. Anche Ederson punito nel finale per perdita di tempo.

Fonte: Tuttosport