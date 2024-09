Manchester City-Inter, cresce l’attesa: gli ultimi aggiornamenti

Manchester City-Inter sarà la prima sfida della Champions 2024-2025 per le due compagini. Aumenta l’attesa in vista di una sfida dall’elevato carico suggestivo.

LE ULTIME – Manchester City-Inter è il match atteso da tempo dal tecnico Simone Inzaghi per prendersi, solo in parte, quella rivincita auspicata dopo l’amara finale di Champions League del 2023. Il match promette spettacolo, pensando a cosa le due compagini siano state in grado di fare nella scorsa stagione. In questa, ad emergere finora è stato il centravanti Erling Haaland, che con i suoi 9 gol in 4 partite di Premier League ha segnato più di tutte le altre squadre inglesi finora.

Manchester City-Inter: il comunicato dei nerazzurri

GLI AGGIORNAMENTI – L’Inter ha comunicato sul proprio sito ufficiale delle novità riguardo la sfida contro il Manchester City: «Sale l’attesa, le emozioni diventano incontrollate. Sarà una notte straordinaria: inizia per l’Inter la Champions League 2024/25. Al City of Manchester Stadium la squadra di Simone Inzaghi questa sera alle ore 21:00 CEST (20:00 orario inglese) scenderà in campo per affrontare il Manchester City, nella prima giornata della massima competizione continentale.

I nerazzurri nella giornata di martedì hanno svolto una sessione d’allenamento mattutina al BPER Training Centre per poi partire alla volta di Manchester. Dopo essere arrivati nella città inglese la squadra di Simone Inzaghi ha fatto il primo sopralluogo sul campo dei Citizens, in vista del big match di questa sera».