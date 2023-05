Manchester City, in vista dell’Inter nuovo traguardo per Haaland

L’Inter si concentra sul match da giocare in Serie A contro l’Atalanta (vedi articolo), ma la mente va inevitabilmente anche alla finale di Champions League contro il Manchester City. Arriva un nuovo traguardo per Erling Haaland: premiato come miglior giocatore in Premier League.

PREMIO − L’Inter si concentra sul big match da giocare in Serie A contro l’Atalanta (vedi articolo). Ma la mente continua inevitabilmente ad andare anche sulla finale di Champions League. A proposito di Manchester City, in Premier League da “The Football Writers’ Association”, è stato premiato come miglior giocatore proprio Erling Haaland. Le parole del giocatore tramite Twitter: «Onorato di aver vinto un premio così incredibilmente prestigioso. Grazie a tutti coloro che mi hanno votato. Ovviamente, questo non sarebbe stato possibile senza l’incredibile supporto che ho da parte di tutti Manchester City».

Honoured to win such an incredibly prestigious award @theofficialfwa 🏆 Thank you to all those who voted for me. Obviously, this wouldn’t have been possible without the unbelievable support I have from everyone at @ManCity 💙 pic.twitter.com/Go0Gp7974B

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) May 26, 2023