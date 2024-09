Manchester City, Guardiola ne recupera 2 per l’Inter: pure un super big

Il Manchester City sarà avversario dell’Inter il prossimo mercoledì 18 settembre, nella prima giornata di Champions League. Due recuperi, uno fondamentale, per Pep Guardiola.

RECUPERI – Dopo la sosta buone notizie per il Manchester City e per Guardiola. Nonostante il forfait di Nathan Ake, il tecnico spagnolo recupera però due giocatori: Savinho e soprattutto Phil Foden. Quest’ultimo aveva saltato per infortunio tre settimane e ha dovuto saltare anche la convocazione dell’Inghilterra. Ieri, la stella inglese si è allenato al centro sportivo del Manchester City e dunque e ha disposizione di Guardiola, già per il match di Premier League contro il Brentford di sabato alle 16. La sfida contro l’Inter in Champions League è fissata per mercoledì 18 alle 21 all’Etihad.

Foden per Guardiola: il Manchester City è a meno sei dall’Inter

RIENTRO – Meno sei alla partitissima tra Manchester City e Inter, nella prima giornata della nuova super Champions League. Sarà una sorta di rivisitazione della finalissima di Istanbul dello scorso 10 giugno 2023 vinta per 1-0 dai Citizens. Fodens sicuramente sarà un avversario non banale per la difesa dell’Inter, che comunque, in Turchia fu in grado di arginarlo con un’ottima fase difensiva. Guardiola però può sorridere per il recupero di uno dei centrocampisti offensivi più forti al mondo.