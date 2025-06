Manchester City, esordio con vittoria al Mondiale per Club: decide Foden!

Arriva l’esordio al Mondiale per Club anche per il Manchester City, che batte 2-0 il Wydad. Grande protagonista Foden, con un gol e un assist.

IL VANTAGGIO – Dopo aver assisto all’esordio dell’Inter la scorsa notte, adesso è il turno del Manchester City al Mondiale per Club. La formazione di Pep Guardiola sfida il Wydad Athletic Club – squadra che ha sede nella città di Casablanca -, nella cornice dell’impianto sportivo Lincoln Financial Field di Filadelfia. Il match, valido come primo della fase a gironi del Gruppo G, viene sbloccato immediatamente dagli inglesi. Al 2′, infatti, Phil Foden mette subito in mostra le sue doti realizzative con il tap-in vincente piazzato all’angolino sinistro. Al 38′ l’attaccante classe 2000 va vicinissimo anche al raddoppio, che gli viene impedito da una buona parata del portiere del Wydad.

Manchester City-Wydad 2-0

IL RADDOPPIO – Pochi minuti che l’arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l’intervallo, poi, il Manchester City trova il secondo gol. Tutto nasce da un calcio d’angolo battuto, al 42′, proprio da Foden. Il pallone viene intercettato in area da Jérémy Doku, che va alla conclusione da distanza ravvicinata e trova il 2-0. Il risultato resta inalterato fino alla fine della gara, senza più alcun gol. Tutto, però, rimane sempre in assoluto controllo degli inglesi, che non rischiano mai. Per il Wydad, praticamente, non c’è mai partita.