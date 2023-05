Manchester City chiude la Premier League con una sconfitta! Brentford di misura

Il Manchester City chiude la Premier League alla trentottesima giornata con una sconfitta in casa del Brentford per 1-0. La quinta in tutto il campionato inglese, e con una formazione di seconde linee.

ULTIMA SCONFITTA – Dopo la vittoria del campionato, il Manchester City chiude con una sconfitta la Premier League in casa del Brentford undicesimo in classifica, decisivo il gol di Pinnock. Pep Guardiola per l’ultima sfida nel campionato inglese schiera però una formazione formata per lo più da seconde linee. Fuori difatti tutti i titolari, eccezion fatta per il portiere Ederson, il difensore Laporte e il terzino Walker. Titolari i tre giovani del settore giovanile: Lewis, Gomez e Palmer. Julian Alvarez nel ruolo di centravanti, supportato da Mahrez e Foden.