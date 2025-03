Manaj esalta Asllani: «Abbiamo una cosa in comune! Andiamo d’accordo»

L’ex attaccante dell’Inter, Manaj, nell’ultima partita dell’Albania ha segnato due gol. Nell’intervista post-partita ha esaltato il suo rapporto con Asllani, centrocampista nerazzurro.

ALBANIA – Rey Manaj, ex giocatore dell’Inter, al termine della vittoria della sua Albania contro Andorra, ha parlato nel post-partita al portale albanese newsport.al. Tra i tanti temi toccati, anche un passaggio su Kristjan Asllani, compagni di squadra in Nazionale. Entrambi hanno in comune il nerazzurro, con l’attaccante che ha vestito la maglia dell’Inter in passato mentre il centrocampista albanese, ad oggi, è un co-titolare della formazione di Simone Inzaghi.

Manaj-Asllani, un coppia che funziona in Albania

COPPIA – Questo il commento che parla della vittoria e poi esalta il rapporto con il centrocampista dell’Inter: «La Coppa del Mondo? Tutti noi sogniamo di partecipare ai Mondiali. Dobbiamo concentrarci sul giocare bene. “Abbiamo ancora molta strada da fare e dobbiamo stare attenti. Sono abbastanza contento della vittoria e dei gol. Asllani e io andiamo molto d’accordo in campo. Ci conosciamo in campo e abbiamo una buona comunicazione».