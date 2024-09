Man, ipotesi Inter? Popescu: «Può giocare a livello più alto!»

Dennis Man è uno dei protagonisti del Parma – con due gol in tre partite in questo inizio di Serie A – e della nazionale rumena. L’ex calciatore Gheorghe Popescu ha parlato della possibilità di vederlo in una squadra di blasone come l’Inter.

IPOTESI DI MERCATO – Dennis Man è sicuramente uno dei giocatori più interessanti della Serie A, come dimostrano le sue prestazioni con la maglia del Parma. Due i gol nelle prime tre giornate del campionato, per un attaccante che sta facendo vedere buonissime cose anche con la maglia della Romania. E proprio in quest’ottica ha parlato l’ex calciatore Gheorghe Popescu ad Antena 1, sottolineando la possibilità per Man di salire di livello: «È bello sentir parlare per lui dell’interessamento di squadre come Juventus, Inter e Roma. Un trasferimento in queste squadre gli permetterebbe di giocare a un livello ancora più alto».