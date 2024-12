Man non ha dubbi: «L’Inter l’avversaria più forte. Bastoni il difensore!»

Dennis Man, attaccante del Parma, vince il titolo di “Calciatore dell’anno” in Romania. Nella lunga intervista rilasciata per l’occasione si sofferma anche su un’avversaria importante del campionato italiano come l’Inter.

RECAP DEL 2024 – Dennis Man, intervistato da GSP.ro, riassume i momenti più importanti del suo 2024. Nel farlo il calciatore del Parma tira in ballo anche l’Inter e uno dei suoi calciatori: «Il momento più emozionante vissuto nel 2024?Il Campionato Europeo. Penso che non lo sia solo per me anche per tutti. È stata un’emozione unica perché ho avuto la possibilità di partecipare con la Nazionale. Il mio gol preferito? Quello contro il Milan, considerando che era una partita molto importante e giocavamo contro una squadra molto grande. Poi il gol contro Kosovo e Fiorentina. Lo stadio più caldo in cui ho giocato? Penso quello della Juventus. Uno stadio fantastico, dove quando entri in campo senti la pressione dei tifosi. L’avversario più forte che ho incontrato? Posso dire la partita contro l’Inter di dicembre. L’Inter è una squadra molto, molto buona. Sappiamo tutti che hanno giocatori esperti e di qualità. Come difensore dico Alessandro Bastoni».