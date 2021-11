Malgioglio, l’ex portiere Inter tra i 33 eroi civili premiati da Mattarella

Astutillo Malgioglio, ex portiere dell’Inter, è uno dei 33 eroi civili premiati dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

EROE CIVILE – Astutillo Malgioglio, ex portiere dell’Inter, è tra le 33 persone a cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito “motu proprio” onorificenze al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta di persone che si sono distinte per atti di eroismo; per l’impegno nella solidarietà; nel volontariato; per l’attività in favore dell’inclusione sociale; cooperazione internazionale; promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell’infanzia. L’ex estremo difensore è stato nominato Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per “il suo costante e coraggioso impegno a favore dell’assistenza e dell’integrazione dei bambini affetti da distrofia“.

Fonte: SportMediaset.it