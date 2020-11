Malesani: “Barella ha qualcosa in più di altri. Lukaku mi piace tanto, ma…”

Malesani: “Barella ha qualcosa in più di altri....

Alberto Malesani, ex allenatore, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Roma elogiando Nicolò Barella e Romelu Lukaku

INTERVISTA – Queste le parole dell’ex allenatore Alberto Malesani ai microfoni del sito ufficiale della Roma sui giocatori di Serie A che gli piacciono più di altri. «Andando per ruoli tra i difensori dico Kumbulla, un centrale molto interessante cresciuto qui a Verona. Per quanto riguarda i centrocampisti, Barella ha qualcosa in più di altri. Tra attaccanti, mezze punte, mi piacciono tanto Papu Gomez e Lukaku. Ma loro sono meno giovani…».

