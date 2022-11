Males, il prestito Inter impegnato in Conference League: caccia alla qualificazione

Si sta concludendo anche l’ultima giornata della fase a gironi della UEFA Conference League. Tra i giocatori impegnati nelle gare delle 18.45 c’è anche un po’ di Inter. Darian Males, attaccante in prestito al Basilea, sarà infatti in campo da titolare.

PRESTITO IMPEGNATO – C’è un po’ di Inter nelle gare di Conference League in programma alle 18.45. Nella gara tra Pyunik e Basilea, infatti, l’attaccante di proprietà nerazzurra in prestito agli svizzeri Darian Males sarà in campo da titolare. Una gara da vincere assolutamente per centrare la qualificazione al prossimo turno, con la possibilità anche di arrivare al primo posto ed evitare di passare dallo spareggio per gli ottavi di finale.