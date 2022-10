Males mattatore con il Basilea: prestito Inter decisivo nella vittoria di oggi

Darian Males vero mattatore nella sfida di oggi vinta dal Basilea contro il Winterthur. L’attaccante in prestito dall’Inter è stato infatti protagonista con tre assist per i tre gol segnati dalla squadra.

MACCHINA DA ASSIST – Grande partita quella disputata oggi da Darian Males con il suo Basilea, che si è reso protagonista di tutti e tre gli assist per i tre gol della squadra. Vittoria per 3-1 ai danni del Winterthur grazie anche, come detto, alla prestazione dell’attaccante di proprietà Inter in campo per 76 minuti.