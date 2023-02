Males: «Inter sempre stata prima scelta. Magari un giorno tornerò»

Darian Males, trequartista del Basilea in prestito dall’Inter, ha parlato del suo approdo al club nerazzurro, del suo futuro (e non solo).

PRIMA SCELTA – Queste le parole da parte di Darian Males, trequartista del Basilea in prestito dall’Inter, su GianlucaDiMarzio.com. «Sono tifoso interista, guardo ogni partita che posso.

TRATTATIVA – Quindi Males ha aggiunto. Nella trattativa con l’Inter, all’inizio avevamo qualche problema con il mio club, ma poi li abbiamo risolti. Devo ringraziare molto Piero Auslio in questa situazione che mi ha aiutato tanto. Mi volevano anche l’Atalanta e il Valencia, ma la mia prima scelta è sempre stata per i nerazzurri».

SFORZA – Males è stato accolto in panchina da Ciriaco Sforza, ex giocatore nerazzurro, durante sua prima esperienza al Basilea. «Appena sono arrivato mi sono subito incontrato con lui. Già lo conoscevo come giocatore, sapevo tutto quello che aveva fatto. Mi ha detto che è un grande privilegio e un grande onore indossare la maglia dell’Inter».

FUTURO – Males sul proprio futuro. «Con il Basilea ho il contratto fino in estate, sono felice qui e non so cosa possa succedere poi. Per me ora è importante giocare, aiutare la squadra e dimostrare quello che posso fare. Non so se tornerò all’Inter, ripartirò in prestito o rimarrò a Basilea, tutto è aperto. Voglio solo dimostrare il meglio di me e chissà magari un giorno tornare all’Inter».