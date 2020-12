Maldini: “Pressione in vetta? Non da oggi. Scudetto? Poche aspettative”

Maldini: “Pressione in vetta? Non da oggi. Scudetto?...

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha commentato il cammino dei rossoneri, in ottica dello scudetto, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match contro il Parma, a San Siro

LEGGEREZZA – Nella giornata corrente di Serie A, hanno vinto tutte le squadre dalla seconda all’ottava posizione in classifica. Tra poco toccherà al Milan rispondere e riprendersi il vantaggio di cinque punti sull’Inter. Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha presentato così, ai microfoni di “Sky Sport”, il match contro il Parma: «Prima partita con pressione in vetta? Non è la prima volta, già successo che le altre vincessero tutte. Noi facciamo un altro tipo di calcolo, sappiamo che se vinciamo mettiamo la quinta a sette punti. La Lazio a 12, l’Atalanta pure anche se con una partita in meno. Se poi non dovessimo vincere, non sarà un dramma. Abbiamo la leggerezza di essere lì senza troppe aspettative. Dobbiamo continuare una cosa che abbiamo cominciato qualche mese fa.»