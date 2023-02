Maldini: «A parte le prime due, le altre partite sotto le nostre aspettative»

Maldini, intervenuto ai microfoni di Dazn, rammenta le ultime partite disputate dal Milan. Tra queste anche le due cocenti sconfitte contro l’Inter tra Supercoppa e campionato

SETTIMANE NEGATIVE − Paolo Maldini prima di Milan-Torino: «Ogni partita è un’occasione. Gennaio non è iniziato nel migliore dei modi, a parte le prime due partite, le altre sono state tutte sotto le nostre aspettative. Fino alla gara con la Salernitana eravamo in linea con i punti dello scorso anno. Sono state settimane varie. Il lavoro è stato fatto bene, cercando di tornare a fare quello che si faceva prima. Ma se non ci si riesce vuol dire che l’aspetto mentale fa il resto».