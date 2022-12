Maldini: «Non ci basta uno scudetto! Affrontare le 4 competizioni da Milan»

Paolo Maldini, ai microfoni di Milan TV, ha parlato delle ambizioni del Milan per il prosieguo del campionato. Queste le sue parole

AMBIZIONE – Maldini lancia la sfida all’Inter e alle altre rivali in campionato: «La vittoria dello Scudetto ha chiuso un triennio che prevedeva come obiettivo il tornare ad essere competitivi. Non possiamo accontentarci di averne vinto uno, dobbiamo essere più ambiziosi. Abbiamo avuto qualche infortunio, speriamo a gennaio di recuperare tutti. Dobbiamo essere protagonisti nelle quattro competizioni che ancora ci rimangono. Dobbiamo affrontarle da Milan».