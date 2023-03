Maldini: «Milan subito troppo a gennaio! Ambiziosi dopo lo scudetto»

Maldini interviene prima della partita di Champions League fra Tottenham e Milan. In diretta su Dazn il dirigente rossonero parla delle difficoltà incontrate dalla squadra nel corso della stagione, facendo riferimento al mese di gennaio in cui è stata sconfitta dall’Inter.

DIFFICOLTÀ – Paolo Maldini traccia un bilancio sulla stagione del Milan, evidenziando alcune difficoltà, come quelle incontrate contro l’Inter. Di seguito le dichiarazioni del dirigente rossonero in diretta su Dazn: «Quest’anno la stagione è iniziata bene, con il Milan che era secondo in classifica. Poi dopo il Mondiale ne inizia un’altra, e cambia tutto. I due gol subiti sul finale dalla Roma ci hanno compromesso. L’aspetto psicologico è importante e anche la stabilità della squadra può avere dei rimbalzi. Nel mese di gennaio abbiamo preso decine di gol. Siamo diventati più ambiziosi grazie all’aver vinto lo scudetto l’anno scorso. Abbiamo alzato l’asticella».

