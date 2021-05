Maldini: «Il Milan sia stabile in Champions League come lo è l’Inter»

Maldini usa l’Inter come esempio per valutare il ritorno del Milan in Champions League dopo sette anni. Al termine dello 0-2 in casa dell’Atalanta (vedi articolo) il dirigente rossonero, intervistato da “Sky Calcio Club”, parla di cosa si aspetta dal ritorno nella massima competizione UEFA.

IL RITORNO – Paolo Maldini valuta il risultato del Milan: «Abbiamo fatto un percorso fantastico, ma il Milan dev’essere stabilmente in Champions League. Anche per competere con gli altri club. Alla fine il fatturato, purtroppo, è quasi un’equazione rispetto ai risultati. Di conseguenza noi dobbiamo essere stabili in Champions League come lo è stato il Napoli in questi anni, come la Roma molte volte e come lo sono Juventus e Inter».