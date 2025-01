Maldini, l’Atalanta batte la concorrenza: accordo col Monza. Le cifre

Maldini, a meno di clamorose sorprese, diventerà presto un giocatore dell’Atalanta. Accordo col Monza. Anche l’Inter lo aveva seguito in passato.

FATTA – L’Atalanta rinforza il proprio reparto offensivo con una pedina niente male come Daniel Maldini. Il giocatore figlio d’arte è infatti praticamente un nuovo giocatore orobico, con la Dea che ha trovato un accordo con il Monza per circa 14 milioni di euro. La metà di questi soldi, ossia sette, andranno nelle casse del Milan che aveva una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo. Maldini nella testa di Gasperini dovrà sostituire nel prossimo mese Ademola Lookman, che dovrà stare ai box per 3-4 settimane. La Dea dunque ha un nuovo importante rinforzo.

Maldini passa all’Atalanta dal Monza, anche l’Inter lo aveva cercato

SALTO DI QUALITA’ – Maldini chiude la sua esperienza al Monza, squadra in cui è andato il giocatore dell’Inter Tomas Palacios in prestito, con tre gol e quattro assist in 20 presenze complessive. Adesso l’approdo all’Atalanta dovrà potrà competere per grandissimi traguardi: dallo scudetto alla Champions League (tra poco gli spareggi), fino alla vittoria della Coppa Italia. Insomma, per Maldini un grande salto di qualità. Anche l’Inter in passato, soprattutto tra settembre e ottobre, aveva chiesto informazioni al Monza. Ma ora sarà dell’Atalanta.