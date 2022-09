Maldini: «Inter con Gosens, noi nessuno. Ma sapevo avremmo vinto!»

Intervistato in occasione del Festival dello Sport a Trento, Paolo Maldini è tornato sulla vittoria dello scudetto la scorsa stagione ai danni dell’Inter. Nelle sue parole – riportate da Sky Sport – anche un retroscena sul mercato dello scorso inverno, quando i nerazzurri riuscirono a prendere Robin Gosens.

MERCATO E SCUDETTO – Paolo Maldini è tornato sulla vittoria da parte del Milan dello scudetto, collegandosi al mercato dello scorso inverno e dei colpi di Inter e Juventus: «A Natale mandai un messaggio a Gordon Singer dicendogli che avremmo vinto il campionato. Non ero sicuro di vincere lo scudetto, ma c’erano le potenzialità. A gennaio non avevamo budget per fare mercato, poi la Juventus ha preso Vlahovic e l’Inter ha preso Gosens. A quel punto un piccolo budget per il mercato venne fuori, ma a quel punto non lo volevo più. Sapevo che eravamo già forti così».