Maldini: Â«Ibrahimovic-Lukaku? Episodio brutto. Nessun razzismoÂ»

Maldini: «Ibrahimovic-Lukaku? Episodio brutto. Nessun razzismo»

Paolo Maldini Milan

Paolo Maldini, ai microfoni di “Sky Sport”, nel corso del pre partita di Bologna-Milan è tornato a parlare dello scontro tra Ibrahimovic e Lukaku avvenuto nel Derby di Coppa Italia

SFIDA – Queste le parole di Paolo Maldini: «Ibrahimovic-Lukaku? Episodio troppo lungo, capita di litigare. Episodio brutto da vedere ma finisce lì. Noi siamo pronti a difendere in ogni modo il nostro giocatore, se si dovesse parlare di razzismo non ha niente a che fare con lui. Il calciatore era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci, ha difeso i compagni aggrediti da Lukaku, ma non voglio entrare nei termini del litigio».