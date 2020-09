Maldini: “Derby Inter-Milan alla 4ª come l’anno scorso, purtroppo. Gap…”

Paolo Maldini Milan

Maldini ha parlato a Sky Sport al termine della presentazione del calendario di Serie A (vedi articolo). Il direttore tecnico del Milan ha fatto notare come il derby contro l’Inter sia alla quarta giornata, stesso turno della scorsa stagione: i nerazzurri vinsero 0-2 l’andata e 4-2 (in rimonta) il ritorno.

REPLAY IN VISTA? – Paolo Maldini parla del derby Inter-Milan: «Alla quarta giornata come nella Serie A 2019-2020? Purtroppo sì, perché l’anno scorso abbiamo avuto due sconfitte. L’ultima in maniera clamorosa, giocando un calcio veramente bellissimo per i primi cinquanta minuti. Il gap con l’Inter sembrava aumentato, vediamo un pochino questa stagione che cosa succederà».