Maldini: «Con l’Inter abbiamo perso malamente, svaniti due obiettivi»

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della brutta sconfitta per 4-0 contro la Lazio. Il dirigente rossonero ha fatto un’analisi sul momento della squadra parlando anche della finale persa contro l’Inter. Infine ha riportato importanti aggiornamenti su Mike Maignan in vista del derby del 5 febbraio.

MOMENTO DIFFICILE − Paolo Maldini, ha fatto una disamina dei problemi del Milan alla luce delle pesanti sconfitte con Lazio e Inter: «Lo scorso anno i giocatori sapevano già prima di Lazio-Milan di dover puntare allo scudetto. Questo è un momento diverso. Siamo stati eliminati in Coppa Italia, e abbiamo perso malamente la Supercoppa con l’Inter. Quindi sono due obiettivi che non abbiamo raggiunto. Poi è arrivata questa sconfitta. Abbiamo preso undici gol nelle ultime tre partite. Dobbiamo ritrovare la compattezza e lo spirito dello scorso anno. Con tutto il rispetto per le critiche che è giusto che ci siano, ma siamo comunque secondi in classifica da soli. Due anni fa siamo tornati in Champions League e lo scorso anno abbiamo vinto lo scudetto. Quindi questa squadra rimane dentro i suoi parametri».

RIENTRO ANTICIPATO − Il dirigente rossonero ha poi riportato degli importanti aggiornamenti sulle condizioni di Mike Maignan in vista del derby del febbraio contro l’Inter. Le sue parole: «Gli ultimi esami di Maignan sembra che siano andati bene. Ci aspettiamo di rivederlo da febbraio, ma quando non saprei dirlo».