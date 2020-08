Malagò: “Stadi aperti? Interesse per tutti, o salta il banco. Ecco perché”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha affrontato il delicato tema della riapertura degli stadi. Ecco la sua opinione.

TEMPOREGGIARE – Il tema degli stadi (ancora chiusi) è molto delicato: ne è consapevole anche Giovanni Malagò, A margine di un evento, il presidente del CONI ha espresso la sua opinione in merito. La nuova stagione è alle porte, ma ancora non si conoscono le direttive sulla presenza dei tifosi agli stadi. Al momento si stanno effettuando diversi esperimenti, come vedremo nella Supercoppa Europea. La sfida tra Bayern Monaco e Siviglia, in programma il 24 settembre 2020, vedrà uno stadio pieno al 30% della capienza. In Italia invece non si sa ancora nulla, nonostante le diverse pressioni di più ambienti. Ecco le parole di Malagò: «È inutile che facciamo gli ipocriti oppure i non conoscitori della materia. È normale che tutti i Presidenti di Regione, i governatori, hanno delle formidabili pressione da parte dei soggetti che devono organizzare eventi sportivi. In particolare quelli che ruotano attorno ai campionati di una certa importanza. Senza entrare in percentuali, è chiaro che tutti hanno interesse (a riaprire gli stadi, ndr) altrimenti salta il banco. Anche perché non solo viene meno lo spirito della competizione. Ma anche il minimo che consente a queste società di avere degli introiti sui quali fanno affidamento».