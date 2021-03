Malagò: «Sistema sportivo al collasso! Mancini meglio dei club in Europa!»

Giovanni Malagò, presidente del CONI, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha parlato dei problemi legati al sistema sportivo.

GRANDE CRISI – Malagò, presidente del CONI, ha parlato della grande crisi che ha colpito soprattutto il mondo dello sport: «Il sistema è al collasso, la crisi della pandemia stanno trascinando tutto e tutti, principalmente sul piano finanziario senza considerare l’aspetto psicologico. Quattro categoria: tecnici, allenatori, atleti, giocatori, sono in crisi. In qualche modo il Governo precedente e quello attuale sta cercando di dare una mano ai dipendenti, il discorso nei confronti delle società non c’è stato e questo è un dato di fatto. Siamo dentro una tempesta dove ci sta la pandemia, la crisi economica».

IN ITALIA – Malagò conclude parlando del discorso fondi nel nostro campionato e in particolare del lavoro svolto da Roberto Mancini in Nazionale: «Ingresso di nuovi fondi nel nostro campionato? C’è chi dice che è un problema di mentalità, chi di risorse finanziarie. Il dibattito è interessante, il dato di fatto è che il lavoro svolto dal nostro CT Roberto Mancini è certamente superiore a quello mostrato dai nostri club in Europa. I giovani attuali sono più forti della generazione che è venuta dopo la vittoria dei Mondiali».