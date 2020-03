MalagÃ²: “Serie A, Inter calendario intasato. Sospensione sport inevitabile”

Malagò: “Serie A, Inter calendario intasato. Sospensione sport inevitabile”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” ha parlato della gestione dello sport durante l’emergenza del coronavirus. Una battuta, infine, sulle varie ipotesi avanzate per concludere il campionato di Serie A.

STOP – Giovanni Malagò si esprime sulla sospensione dello sport in Italia, a causa dell’emergenza coronavirus. Una battuta, infine, sulle ipotesi paventate per la conclusione del campionato di Serie A: «Sospensione attività sportive? A me sembra che sia inevitabile tenendo conto della realtà dei fatti. Ci sono paesi che questo problema o non lo hanno nei numeri come il nostro, o non lo hanno tirato fuori come noi. Il discorso si è allargato nel continente europeo, è anacronistico non tener conto delle dinamiche internazionali rispetto a quello che coinvolge le squadre italiane. Serie A? Mai e poi mai dirò qual è la cosa migliore di quelle ventilate perché qualsiasi cosa rischierebbe di essere strumentalizzata. Ciò che è sicuro è che non si può pianificare quello che succederà perché devi navigare a vista. Ad esempio l’Inter che avrebbe un calendario molto intasato, dobbiamo vedere cosa farà, se andrà avanti in Europa o meno. Però a sua volta l’Inter dovrà prendere atto delle decisioni che prenderanno in Europa. Noi in italia ci siamo presi le nostre responsabilità, mi sembra che gli italiani le abbiano condivise, e con responsabilità e buon senso andiamo avanti».