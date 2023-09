Malagò: «Scudetto? Inter detto dal 90%, poi vediamo»

Malagò, presidente del CONI, ammette la superiorità dell’Inter in queste prime cinque giornate di Serie A, che fa pensare come possa durare anche per il resto del campionato. In un intervento a Sport Mediaset non dà però certezze.

CHI VINCE? – Cinque giornate di Serie A e ci sono già alcune “sentenze” sul campionato. Fra queste quelle su chi andrà a vincerlo, fra otto mesi. Giovanni Malagò, presidente del CONI, raccoglie un sentimento popolare ma senza metterci sicurezze: «Scudetto? Oggi il 90% degli italiani dice l’Inter. Poi vediamo…» Malagò, come noto, è un grande tifoso della Roma e non ha mai nascosto la sua passione per i colori giallorossi.