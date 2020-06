MalagÃ²: “San Siro, ok intesa in linea tra parte romantica ed esigenze club”

Malagò: “San Siro, ok intesa in linea tra...

Malagò: “San Siro, ok intesa in linea tra parte romantica ed esigenze club”

Intervistato in collegamento ai microfoni di “Sky Sport 24”, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato del nuovo stadio San Siro per Inter e Milan in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

STADIO – Queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, sul nuovo stadio San Siro per Inter e Milan in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. «Noi abbiamo presentato un dossier in cui la cerimonia inaugurale è prevista a San Siro. Ovviamente si è preso in considerazione quello che avevamo, inutile fare altri discorsi. Tuttavia ho sempre sostenuto una tesi, avallata dal Cio. Se si farà in quello vecchio andrà benissimo, altrimenti andrà altrettanto bene in uno stadio nuovo. Sono molto contento che, leggendo i giornali, se sia trovato un accordo sulle cubature per salvaguardare la parte romantica e allo stesso tempo si crei un impianto più in linea con le esigenze delle società di calcio».