Malagò: «Sala incontrerà Inter e Milan. Argomento stadio da aggredire»

Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2020 che si è svolta a Milano ha parlato dell’argomento stadio che coinvolge ovviamente le due squadre milanesi Inter e Milan

STADIO − Le parole del presidente Malagò su San Siro: «L’ho sentito diverse Giuseppe Sala volte in questi giorni. Giustamente, correttamente, politicamente ha voluto e dovuto aspettare la conclusione delle elezioni comunali. Adesso sarà ripreso il dossier perché secondo me non sarebbe stato giusto fino a quando non fosse avvenuta la sua rielezione. Ha richiesto l’incontro con Inter e Milan. L’argomento va aggredito, devono decidere cosa fare. Noi siamo attenti osservatori come comitato olimpico e perché come presidente delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 ricordo che nel dossier è prevista la cerimonia inaugurale a San Siro. Il 6 febbraio del 2026, fatevi una domanda e datevi una risposta. Noi dobbiamo avere un San Siro, poi quello che riterranno più giusto fare non spetta a noi decidere. Ma ovviamente un cantiere aperto non si può fare».