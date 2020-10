Malagò: “Restrizioni? Auspichiamo che si consulti mondo dello sport”

Giovanni Malagò

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato delle possibili restrizioni che potrebbe imporre il Governo per il mondo dello sport

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, presente alla cerimonia di apertura della decima edizione di “Tennis & Friends”, sulle possibili decisioni del Governo che potrebbero toccare il mondo dello sport per via dell’aumento del numero di contagi da Coronavirus in Italia. «Noi auspichiamo solo che alcune decisioni siano prese, vista anche – ha riportato “Sportface.it” – la complessità della situazione, consultando lo stesso mondo dello sport che conosce bene queste dinamiche. Penso che sia importante e anche giusto. Non sono preoccupato dai decreti ma dalla pandemia. E’ chiaro che chi ha oneri e onori a livello governativo deve assumersi le responsabilità, che non sono facili».

Fonte: Sportface.it