Malagò: «No San Siro per la finale di Champions League? Vi spiego»

Il presidente del Coni Giovanni Malagò non è sorpreso dalla decisione su San Siro e la finale di Champions League del 2027. Questo è il suo commento per AlaNews.

STADI – Il presidente del Coni Giovanni Malagò spiega cosa non è andato. Anzi, spiega in realtà il motivo per cui San Siro non ospiterà l’evento europeo: «Per gli addetti ai lavori, comunità allargata, non è una novità in assoluto. Tutti sapevamo che non mettendo in moto il processo che conosciamo con le iniziative allineate alla UEFA San Siro non sarebbe stato scelto per la finale di Champions League del 2027. All’esterno fa scalpore, sembrava un fulmine a ciel sereno ma in realtà non era così».

Malagò, non solo San Siro tra i problemi

EUROPEI 2032 – Malagò ha continuato: «Questo fa riflettere anche per l’Europeo del 2032: non c’entra niente Milano qui. Gli impegni, le opere, vanno fatte anche in altri stadi. Tre hanno la sicurezza di essere stati scelti, vanno messi per bene. Quando noi abbiamo preso le Olimpiadi era nel 2019, si disputano nel 2026. Questa è la differenza che ci attende in occasione degli Europei. Siamo fenomeni a perdere tempo inizialmente per poi fare corse incredibili per recuperare. Gli stadi? Il Coni non si deve occupare di questo, ma il coordinamento ci dev’essere tra tutte le parti»