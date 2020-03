MalagÃ²: “Juventus-Inter il 9 marzo? Scelta di buon senso. Oppure…”

Malagò: “Juventus-Inter il 9 marzo? Scelta di buon senso. Oppure…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Uno” nel corso della trasmissione “Radio Anch’Io Sport”, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato anche della data di Juventus-Inter

LEGA SERIE A – Queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, sulla Lega Serie A: «Sono stato commissario di della Lega Serie A, c’è un problema culturale. I presidenti non accettano che esista un soggetto a gestire la Lega. La governance, come in ogni lega nel mondo che contano, è guidata uno terzo che si assume la responsabilità. Qui invece vogliono contare. È la filosofia del padrone cge non collima con questa idea».

JUVENTUS-INTER – Quindi Malagò sulla data di Juventus-Inter: «O si gioca il 9 a porte aperte o si naviga a vista. Sarebbe scelta di buon senso. È vista un miliardo e duecento milioni di persone, 202 paesi collegati. Si fatica a dire alle compagnie aeree di portare i nostri atleti a giocare le gare nel mondo se non riusciamo nemmeno a far entrare le persone allo stadio».