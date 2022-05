Maissen critica: «Esposito al Basilea si comporta come se fosse il migliore!»

Maissen, ex calciatore del Basilea, intervistato da telebase.ch ha criticato anche lui l’atteggiamento di Sebastiano Esposito, attaccante in prestito dall’Inter.

ALTRE CRITICHE – Sebastiano Esposito ancora criticato nel corso del suo prestito al Basilea: «Non capisco perché l’allenatore lo abbia schierato nel ruolo di attaccante, per me non è un centravanti! Inoltre non mi è piaciuto nel momento della sostituzione, il linguaggio del corpo era discutibile. Si comporta come se fosse l’uomo migliore della squadra! Questi atteggiamenti non fanno bene alla squadra».

Fonte: telebasel.ch