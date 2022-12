Maignan, ripresa a rilento. Cautela Milan, rischio Supercoppa? – Sky

Mike Maignan, fermo per un problema al polpaccio da inizio novembre, non ha ancora recuperato. Secondo Sky Sport, il recupero procede a rilento. Per il francese Supercoppa a rischio?

CAUTELA – Mike Maignan non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio al polpaccio accusato a novembre. Per il portiere del Milan, secondo quanto riferito da Sky Sport, il recupero procede a rilento. In caso di tempi recupero dilatati, con il francese che salterebbe il match di Supercoppa contro l’Inter del 19 gennaio, il club rossonero potrebbe cautelarsi anticipando l’arrivo a Milano di Sportiello, previsto per giugno.