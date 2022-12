Maignan preoccupa il Milan! Supercoppa con l’Inter a forte rischio – TS

Mike Maignan è ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio subito a novembre. Secondo Tuttosport l’estremo difensore del Milan rischia di saltare la sfida di Supercoppa contro l’Inter

CONDIZIONI – Mike Maignan preoccupa il Milan. Le condizioni del polpaccio del portiere rossonero, secondo Tuttosport, non sono buone e la sensazione in casa rossonera è che l’estremo difensore francese rischi di stare fuori almeno un altro mese. Per il Milan, quindi, esiste il concreto rischio di non avere a disposizione il francese per la sfida di Supercoppa contro l’Inter del 19 gennaio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini