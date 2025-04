Maignan, paura in Udinese-Milan! Dura botta: le sue condizioni

Brutto scontro di gioco tra Maignan e Jimenez. Il portiere del Milan è stato soccorso dai medici e portato via in barella. C’è apprensione in casa Milan.

TRAUMA – In attesa del derby di ritorno in Coppa Italia, in casa Milan c’è apprensione per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere del Milan, impegnato in campo contro l’Udinese, ha avuto un brutto scontro di gioco con Jimenez restando a terra dolorante. Il portiere francese è stato soccorso dai medici presenti a bordo campo e portato via dallo stadio in barella. Secondo le prime indiscrezioni, Maignan sarebbe in ospedale a causa di un trauma cranico. Intanto nel Milan è entrato Sportiello per l’ultima parte di gara contro l’Udinese.