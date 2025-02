Maignan condanna il Milan! Paixao regala la vittoria al Feyenoord

Paixao, dopo appena 3 minuti, condanna il Milan: finisce 1-0 per il Feyenoord l’andata dei playoff di Champions League. Settimana prossima il ritorno a San Siro.

SCONFITTA – Si è chiusa con il risultato di 1-0 per il Feyenoord l’andata dei playoffi di Champions League. Partenza, via e i padroni di casa passano subito in vantaggio dopo appena tre minuti con Igor Paixao che prova un tiro abbastanza centrale che scivola in porta dopo una disattenzione dell’estremo difensore rossonero. Al 19′ un calcio di rigore dubbio non fischiato per gli olandesi con Fofana che tocca la palla con il braccio nell’area di rigore. Nel finale di primo tempo ci prova il Milan che va all’assalto prima con Pulisic e poi con Reijnders. Al 37′ il Feyenoord è vicino al raddoppio sempre con Paixao che prova un destro secco che si stampa sulla traversa. Nella ripresa continua il pressing alto del Milan: prima ci prova Gimenez, subito dopo Felix che il suo tiro viene murato da un difensore. Al triplice fischio sorridono i padroni di casa, in attesa del ritorno di settimana prossima a San Siro.